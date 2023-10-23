Yelken Federasyonu Koordinatörlüğünde 21-22 Ekim tarihlerinde Didim’de 100.Yıl Cumhuriyet Kupası Aydın Optimist Yelken Yarışları düzenlendi.

Didim’de 2,5 koyda düzenlenen 100.Yıl Cumhuriyet Kupası Aydın İli Optimist birinci gününde yarışlar rüzgarın yeterli düzeye gelmesi için gecikmeli olarak başladı. Sporcular arasında heyecan ve rekabet ön plandaydı. İkinci günde devam eden yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödül töreni düzenledi. Madalya törenine Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Saçan, AK Parti ilçe Başkanı Sebahattin Akkuş, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, yarışmalara katılan kulüplerin yönetici ve sporcuları ile yöneticileri katıldı. Protokol üyeleri dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.