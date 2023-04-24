Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 148 bin 241 kişi olan Aydın nüfusunun yüzde 22,1’ini çocuklar oluştururken kentte 0-17 yaş arası 253 bin 897 çocuk bulunuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378’ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7’sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2022 yılında yüzde 26,5 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü.

Aydın’da 253 bin 897 çocuk nüfusu var

Açıklanan verilere göre, 1 milyon 148 bin 241 kişi nüfuslu Aydın’da 253 bin 89 çocuk bulunuyor. Toplam nüfusun yüzde 22,1’inin çocuklardan oluştuğu Aydın’da; 0-4 yaş arası 62 bin 664, 5-9 yaş arası 74 bin 545, 10-14 yaş arası 72 bin 963, 15-17 yaş arası 43 bin 725 çocuğun olduğu belirtildi.

0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranı 35,6 oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hane halkı sayısı Türkiye genelinde 26 milyon 75 bin 365 olurken, Aydın’da bu rakam 402 bin 653 olarak açıklandı. Aydın’da hanelerin yüzde 35,6’sında 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görülürken, bulunmayan ise yüzde 64,4 olarak tespit edildi. Kentte en az bir çocuk bulunan hanelerin yüzde 16,9’unda 1 çocuk, yüzde 12,8’sinde 2 çocuk, yüzde 4,3’ünde 3 çocuk, yüzde 1,1’inde 4 çocuk, yüzde 0,5’inde de 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.