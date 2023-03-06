Türkiye’nin sakin kentlerinden olan ve birçok emekli vatandaşın tercih ettiği şehirlerden Aydın’da nüfusun yüzde 41,23’ünü orta yaşlı vatandaşlar oluşturuyor.

Türkiye’nin sakin kentlerinden olan ve birçok emekli vatandaşın tercih ettiği şehirlerden Aydın’da nüfusun yüzde 41,23’ünü orta yaşlı vatandaşlar oluşturuyor.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553, Aydın nüfusu ise 1 milyon 148 bin 241 oldu. 2020-2021 yıllarında binde 13,3 olan Aydın’ın yıllık nüfus artış hızı da 2021-2022 yıllarında binde 12,5 olurken toplam nüfusun 569 bin 291’ini erkekler, 578 bin 950’sini ise kadınlar oluşturdu.

Doğal güzellikleri, yaz-kış turizmi ve sakinliği ile birçok emekli vatandaşın tercih ettiği illerden olan Aydın’ın nüfusu da gençleşmeye başladı. Bir dönem yaşlı nüfus yoğunluğun fazla olduğu Aydın’da 2022 yılı verilerine göre orta yaş grubunda artış yaşandı. Orta yaş olarak değerlendirilen 30-60 yaş grubundaki vatandaşlar, nüfusun yüzde 41,23’ünü oluştururken, Aydın’da 473 bin 440 orta yaştaki vatandaşlar yaşıyor.

Aydın’da 0-3 yaş arası bebeklerde 48 bin 598, 3-12 yaş arası çocuklarda 131 bin 898, 12-18 yaş arası ergenlerde 87 bin 759, 18-30 yaş arası gençlerde 182 bin 862, 30-60 yaş arası orta yaşlılarda 473 bin 440, 60 yaş ve üzeri yaşlılarda ise 223 bin 684 kişi yaşıyor.