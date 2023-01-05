Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun zamandır peşinde olunan uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun zamandır peşinde olunan uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni yılda da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, uzun zamandır peşinde olduğu uyuşturucu satıcısı H.Y.’nin evine baskın düzenledi. Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli H.Y. kıskıvrak yakalandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmalarda şahsın birçok kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.