Türkiye’nin en işlek güzergahlarından olan Aydın-Muğla karayolunda sabah saatlerinde oluşan sis trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Türkiye’nin en işlek güzergahlarından olan Aydın-Muğla karayolunda sabah saatlerinde oluşan sis trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Aydın’da gece ile gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı nedeniyle oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul’dan başlayarak İzmir, Aydın, Muğla, Bodrum ve Antalya’ya kadar uzanan Türkiye’nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan karayolunda sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Özellikle Aydın-Muğla karayolunda sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Emniyet yetkilileri, yoğun sis konusunda sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı.