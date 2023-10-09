Kuşadası ve Didim’de 502 kaplumbağa yavrusu denizle buluşturuldu Kuşadası ve Didim’de 502 kaplumbağa yavrusu denizle buluşturuldu

Camiler ve Din görevlileri Haftası münasebetiyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında görevli Manevi Danışmanlar Sunay Dürek ve Türkan Tekin ile üniversite öğrencileri İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Hasan Güneş’i ve İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi’yi ziyaret eden öğrenciler din görevlilerinin Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı. Gençler ile sohbet eden İl Müftüsü Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek gençlerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu.