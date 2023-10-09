Camiler ve Din görevlileri Haftası münasebetiyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında görevli Manevi Danışmanlar Sunay Dürek ve Türkan Tekin ile üniversite öğrencileri İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Hasan Güneş’i ve İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi’yi ziyaret eden öğrenciler din görevlilerinin Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı. Gençler ile sohbet eden İl Müftüsü Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek gençlerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu.