Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü de tek yürek olarak, topladığı yardımları deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü de tek yürek olarak, topladığı yardımları deprem bölgesine gönderdi.

Son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen depremlerin açtığı yaraları birlikte sarmak için seferber olan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Her Sınıftan Bir Battaniye, Her Öğrenciden Bir Giysi" ve "Afet Bölgesi için Gıda Yardımı" kampanyalarını başlattı. Başlatılan kampanya sonrası toplanan yardım malzemeleri tır ile deprem bölgesine gönderildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yaptığı açıklamada, “Kampanyalarımızın başladığı ilk andan itibaren öğrenci, öğretmen, veli ve tüm hayırsever Aydın halkı göndermek istedikleri yardımlarını okul müdürlüklerimize teslim ettiler. Çok kısa sürede deprem bölgesindeki yaraları bir nebze de olsa sarmak adına vefakar çalışmalar sonucu toplanan yardımlar, aziz milletimizin birlik ve beraberlikle kenetlenmiş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Temel Gıda Malzemeleri, jeneratör, ısıtıcılar, battaniye, yorgan, kışlık kıyafet, temizlik malzemeleri, çocuklar ve bebekler için temel ihtiyaç malzemeleri gibi pek çok ürünü yüklediğimiz Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yardım Tırı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır. Canla başla çalışan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ile tüm paydaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyor; depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.