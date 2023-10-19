Aydın’da jandarma tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi materyal ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Aydın merkezli İzmir ilinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçunu teşekkül halinde organize işleyen Ö.Ö, İ.E.Ç, H.Y.T, H.İ.G, B.Ö, M.Ç isimli şüpheli şahısların ikamet ve eklentilerinde eş zamanlı olarak arama yapıldı. Aramalarda 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç, 175 Adet tarihi eser obje ve sikkeler, 1 adet Tarihi eser işaret ve sembolleri yazılı kitap, 2 adet detektör, 3 adet el telsizi, 4 adet telsiz bataryası, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.