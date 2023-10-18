Aydın Ticaret Borsası tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde PDO-TR-02802 referans numarasıyla Avrupa Birliği’ne menşe adı koruması ile başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı, başvuru süreçlerini başarıyla tamamlayarak Ekim 2023 tarih ve C2023/00384 sayılı Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi’nde ilan edildi.

Aydın Ticaret Borsası’nın Aydın iline özgü tarımsal değerlerinin markalaşması ile ilgili yürütmüş olduğu çalışmalarda başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağı’nın Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde ilan edilmesinin diğer coğrafi işaretli ürünler için de teşvik edici bir gelişme olduğunu belirtti.

“Belirgin bir niteliği ve diğer özellikleri itibariyle bölgesi ya da ülkesi ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren coğrafi işaretler, ürünün markalaşmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katma değer sağlamaktadır” diyen Başkan Çondur, “Bu hususta Borsamız, ilimizin tarımsal değerlerinin dünya çapında bilinmesi adına göstermiş olduğu özverili çalışmalarının neticesini de coğrafi işaretlerle taçlandırmıştır. Borsamız, Aydın Kestanesinden sonra Aydın Memecik Zeytinyağını da Avrupa Birliği’nde ilan ettirerek ilimizin Avrupa Birliği’ndeki ürün sayısını 3’e çıkarmıştır. Ülkemizde AB Komisyonuna zeytinyağında temsil eden 3’üncü coğrafi işaretli ürün olması, 2023 yılı içerisinde AB Komisyonunda menşe adı olarak ilan edilen 6.coğrafi işaretli ürün olması ve 2023 yılı içerisinde AB komisyonunda ilan edilen 7.coğrafi işaretli ürün olması sebebiyle ilklere imza atmanın gururu içerisindeyiz ”dedi.

Başkan Çondur, “Avrupa Birliği coğrafi işareti ile ihracat değeri yüksek olan ve ilimiz ekonomisine katma değer sağlayan Aydın Memecik Zeytinyağını taklitlerinden koruyarak tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Cumhuriyetimizin 100.yılına armağan ettiğimiz Aydın Memecik Zeytinyağının Avrupa Birliği başvuru aşamasında danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener’e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan’a, Birlik Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Borsamız üyelerine ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Aydın Memecik Zeytin çeşidinden elde edilen ve kent ekonomisine gelir sağlayan Aydın Memecik Zeytinyağı, rengi yeşilden altın sarısına değişen, meyve kokusunun yoğun olarak hissedildiği, acılığı ve yakıcılığı belirgin, natürel sızma zeytinyağıdır.