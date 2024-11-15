Aydın Ticaret Borsası tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde PDO-TR-02813 referans numarasıyla Avrupa Birliği’ne menşe adı koruması ile başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytini, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 15 Kasım 2024 tarih ve C/2024/6963 sayılı Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi’nde ilan edildi.

Aydın Ticaret Borsası’nın Aydın iline özgü tarımsal değerlerinin markalaşması ile ilgili yürütmüş olduğu çalışmalarda başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Memecik Zeytininin Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Çondur, "Coğrafi işaretler, bir bölgenin belirli agro-ekolojik ve kültürel özelliklerini barındırması dolayısıyla oldukça değerlidir. Aynı zamanda coğrafi işaretler, yerelliğin ulusala taşınarak kırsalda üretilen ürünlerin katma değerli hale gelmesi ve üreticiye daha çok gelir sağlamasında önemli bir role sahiptir. Aydın Kestanesinden sonra Aydın Memecik Zeytinyağını Avrupa Birliği’nde tescilini sağlayan Borsamız, ilimizin tarımsal değerlerinin uluslararası pazarda tanınması adına Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına ağırlık vermektedir. Başvurusunu yapmış olduğumuz Aydın Memecik Zeytini de tescillenmek üzere Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Üç aylık itiraz süresinin sonunda Aydın Memecik Zeytinimiz Avrupa Birliği tescil belgesini almış olacaktır” dedi.

Çondur "Avrupa Birliği coğrafi işareti ile ilimiz ekonomisine katma değer sağlayan Aydın Memecik Zeytinini, taklitlerinden koruyarak tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Aydın Memecik Zeytinin Avrupa Birliği başvuru aşamasında danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener’e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan’a, Birlik Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Borsamız üyelerine ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Aydın Memecik Zeytini

Aydın Memecik Zeytini, çeşidi bakımından sofralık zeytin olarak kullanılmasının yanı sıra zeytinyağı üretiminde de faaliyet göstermektedir. Aydın Memecik Zeytini özellikleri ve acılığı dolayısıyla işlenmeden doğrudan tüketilemez. Meyvenin karakteristik özelliklerinin ortaya çıkışında ve kalori değerinin belirlenmesinde; yağ oranı, içerdiği yağ asit miktarı ve fenolik bileşeni etkendir. Bölgedeki diğer zeytinlerle karşılaştırıldığında, ‘Aydın Memecik Zeytini’nde, zeytinin fenolik bileşenleri olan luteolin-7-glikosid, rutin, trans-sinamik asit, siyanidin-3-glikosid ve sitanidin-3-rutinosid miktarları daha yüksektir. Ayrıca acılık, çoğu Aydın Memecik zeytini tüketicisi tarafından belirtilen ayırt edici özelliktir. Bunun nedeni, yeşil, pembe ve siyah zeytinlerde bulunan yüksek polifenol içeriğidir.