Aydın Memecik Zeytini, Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’nin coğrafi işaretli 31’inci ürünü olarak tescil aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Anadolu’muzun eşsiz lezzetleri ülke sınırlarını aşmaya devam ediyor. Aydın Memecik Zeytini, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 31’inci ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Ülkemize, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.