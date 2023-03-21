Aydın Lisesi’nin hazırladığı projelerle başvurusunu yaptığı 3 patent tasarım başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

Aydın Lisesi’nin hazırladığı projelerle başvurusunu yaptığı 3 adet patent tasarım başvurusu kabul edilerek Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Resmi Patent Bülteni’nde ’Chanrita’ çizgi karakter patent tasarım başvuruları kabul edilerek yayımlandı. Böylelikle Aydın Lisesi’nin geçen sene kabul edilen 3 adet patent tasarım projeleriyle birlikte toplam 6 adet patent tasarımı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onay verilmiş oldu.

Patent başvuruları hakkında bilgi veren Okul Müdürü Serkan Akyol, "Bariz bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler ’coğrafi işaret’ olarak adlandırılır. Coğrafi işaretler tescille koruma altına alınmaktadır. Ürünün, üreticinin, tüketicinin ve nihayetinde ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunması, coğrafi işaret tescilinin başlıca maksatlarındandır. Okul olarak buradan yola çıkarak, geçen sene ’İncir Adam’ ile ilgili çalışmamız tasarım patentini almıştı. Bu tasarım ile ilimizin ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmıştık. Bu sene Aydın denilince aklımıza gelen tüm coğrafi işaretlerden oluşturduğumuz ’Aydın’ isimli tasarım çalışmamız Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi. Bu tasarım ile ilimizin bilinirliğinin ve marka değerini arttırıp büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca ’Oratoryo’ ve ’Chanrita’ çizgi karakter patent tasarım başvurumuzun da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmesi ile okulumuz 3 adet patent tasarımına sahip olmuş oldu. Bu çalışmalarda okulumuza her türlü desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümü Seyfullah Okumuş’a ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan’a teşekkürlerimi arz ederim. İlimize, Aydın Lisesi ailesine ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.