Aydın’da son yıllarda teknoloji alanında önemli başarılara imza atan Aydın Lisesi, Eğitimci-Yazar Fatih Doğruyol’u 12. sınıf öğrencileriyle buluşturdu.

Aydın Lisesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlik Okul Müdürü Serkan Akyol’un açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Eğitim Uzmanı ve Yazar Sayın Fatih Doğruyol tarafından, öğrencilerin motivasyonunu ve akademik başarısını artırmak amacı ile ’Kampüse Giden Yol’ konulu seminer verdi. Seminerde öğrencilere üniversite sınavında başarılı olmanın yöntemlerini anlatan Fatih Doğruyol, beyin temelli öğrenme üzerinde dururken, öğrenmenin biyolojik yapımız içinde nasıl meydana geldiğini, öğrenme gerçekleşirken beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu, görsel verilerin öğrenmedeki payı, ve öğrenme sürecine dahil olan duyu organlarının bilgilerin kalıcılığındaki etkisi gibi konulara değindi. Fiziksel egzersiz ve yeni şeyler öğrenmenin motivasyonu artırdığını vurgulayan Fatih Doğruyol, başarı için neler yapılması gerektiği ve nelerden uzak durulacağını örneklerle anlattıktan sonra, öğrenme, dikkat ve hafıza ile ilgili bilgiler verdi.

Öğrencilere pes etmeden hayallerinin peşinden gitmelerini öğütleyen Doğruyol, "Bir işi yaparken başkalarına sormayın asla pes etmeyin ve hayallerinizin peşinden gidin. Başkalarının düşüncesinin hayallerinizi gölgelemesine izin vermeyin" diye konuştu.

Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, "Okulumuzda Eğitimci-Yazar Fatih Doğruyol’u konuk ettik. 12. sınıf öğrencilerimize verdiği ’Kampüse Giden Yol’ konulu seminer için kendilerine teşekkür ediyorum. Aydın Lisesi olarak; son yıllarda aldığımız Teknofest ve Tübitak Türkiye birincilikleri ile birlikte hedefimiz 2025 YKS’de ilk yüz içerisinde yer alabilmek” dedi.

Program, öğrencilerle soru-cevap şeklinde devam etmesinin ardından hediye takdimi ile program sona erdi.