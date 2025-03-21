Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlen Bireysel Çalgı Performansı ve Ses Yarışması’nda Aydın Lisesi öğrencileri performanslarıyla dikkat çekti.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde müzik bilincinin gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak, okullarda sürdürülen müzik çalışmalarını desteklemek, gençler arasında sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirmek hedefiyle Bireysel Çalgı Performansı ve Ses Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya Efeler genelinde çok sayıda öğrenci katılırken, öğrencilerin birbirinden güzel performansları da renkli görüntülere sahne oldu. İlk etapta okullar düzeyinde yapılan ve okul birincisi olan öğrenciler ilçe genelinde yapılan final yarışmasında en iyi performanslarını sergiledi. Yarışmaya katılan Aydın Lisesi öğrencileri de başarılarıyla dikkat çekti. Yarışmada Emre Yuğrucu Üflemeli Çalgı kategorisinde ilçe birincisi, Zübeyde Bade Mersin Yaylı Çalgı kategorisinde ilçe üçüncüsü ve Kerem Muratoğlu da Ses Yarışması kategorisinde ilçe üçüncüsü oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Lisesi okul yönetimi, yarışmadaki başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik ederek açıklamasında "Efeler İlçe MEM tarafından düzenlenen Bireysel Çalgı Performansı ve Ses yarışmasında, öğrencimiz Emre Yuğrucu Üflemeli Çalgı kategorisinde İlçe 1.’si, öğrencimiz Zübeyde Bade Mersin Yaylı Çalgı kategorisinde İlçe 3.’sü ve öğrencimiz Kerem Muratoğlu Ses yarışması kategorisinde İlçe 3.’sü olmuştur. Aydın Lisesi Ailesi olarak öğrencilerimizi tebrik ederiz" ifadeleri yer aldı.