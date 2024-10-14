Aydın’da Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi’ni ilk uygulayan okullardan olan Aydın Lisesi, projeyi 2019 yılından bu yana kesintisiz devam ettiriyor. Aydın Lisesi’nin proje kapsamında bu hafta ki konuğu ADÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. M. Hadi Yaşa oldu.

Aydın Lisesi akademisyenleri öğrenciler ile buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında Aydın Lisesi’nin bu hafta ki konuğu ADÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. M. Hadi Yaşa oldu. Tarihi Aydın Lisesi’nde derse girmenin kendisi için mutluluk verdiğini dile getiren Prof. Dr. M. Hadi Yaşa, "Projenin ilk olarak Aydın Lisesi ile başlaması ve kesintisiz 5 yıldır devam etmesi sebebiyle okul idare ve ekibine teşekkür ediyorum. 97 yıllık köklü geçmişi ile Aydın Lisesi’nin bizim için ayrı bir önemi var. Temel bilgilerin akademik bilgilerle karışımı ve öğrencilerin konuyu çok daha farklı yönleri ile görmelerine imkan sağlayacaktır. Ufuklarını genişletebilmek ve daha uzaklara bakabilmek için önemli bir adım olacaktır" dedi.

"77 hocamızı öğrencilerle buluşturduk"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, “4 Kasım 2019 tarihinde hayata geçirdiğimiz proje kapsamında bugüne kadar 77 hocamızı öğrencilerimizle buluşturduk. Hocalarımız kendi alanlarında derslere girdi. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda proje kapsamında okulumuzda derse girecek akademisyen sayısını 16 olarak planladık. Çalışmalarımız da okulumuza her türlü desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ekici’ye şükranlarımı arz ederim" diye konuştu.