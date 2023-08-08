Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) doçentlik kadrosuna atanan ve geçtiğimiz genel seçimlerde 5. sırada AK Parti Aydın Milletvekili adayı olan Aydın Kültür ve Turizm eski Müdürü Umut Tuncer, "kişiye özel kadro" başlığıyla kendisini eleştiren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’e yanıt vererek, "Seçim bitince dilekçe verip kadrona dönmek de yasal bir hak" dedi.

ADÜ’de doçentlik unvanı alan ve "kişiye özel kadro" başlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün eleştiri oklarını üzerine çeken Umut Tuncer, "özel kadro" iddialarına yanıt verdi. CHP’li Bülbül’ün, kendisi hakkında gençlerin hakkını gasp ettiği, liyakatsiz olduğu iddiasıyla "Skandal atama" başlıklı haberler çıkarttırdığını ifade eden Tuncer; "Süleyman Bülbül zannediyorum Doçentlik unvanının ne olduğunu, nereden ve nasıl alındığını bilmiyor" dedi.

Son 7 yılı ADÜ’de olmak üzere yaklaşık 15 yıllık bir akademisyen olduğunu belirten Tuncer, yaptığı açıklamada "Adnan Menderes Üniversitesi’nde, Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Senatör ve Rektör Baş Danışmanlığı görevlerini yürüttüm. Binlerce öğrenci yetiştirdim. 20’den fazla uluslararası makale- bildiriye ve 6 kitaba yazarlık yaptım. 2020 yılında akademik kriterlerin yaklaşık 2 katını sağlayarak Üniversiteler Arası Kurul’dan (ÜAK) Doçentliğimi aldım. Bir süre İl Müdürü olarak çalıştığım için yükselme kadrosuna gecikmeli olarak başvurdum. Akademik yükselme her öğretim üyesinin özlük hakkıdır. Sadece Adnan Menderes Üniversitesi’nde, her yıl, kriterleri karşılayan 100’e yakın Öğretim Üyesi yasal bir engel yoksa kadrosunda yükselir, yükselmelidir. Süleyman Bülbül zannediyorum Doçentlik unvanının ne olduğunu, nereden ve nasıl alındığını bilmiyor olacak ki ’torpilli olarak’ gençlerin önünü kapattığımı ileri sürmüş. Sayın Bülbül, çok sayıda pırlanta gibi gencimizi de akademiye kazandırdığımı bu vesileyle öğrenmiş olun. Gençler Doçentlik kadrosuna değil, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanırlar. Ben bir akademisyenim Sayın Bülbül, Allah kısmet ederse Profesörlük unvanına da yükseleceğim. O zaman da haber yaptırabilirsin. Şimdiden noter onayını almanı öneririm. Ayrıca bahsedilen kadro, ben milletvekili adayı olmadan çok önce çıktı. Milletvekili adayı olunca özlük hakkım olan atama iptal olmuyor. Seçim bitince dilekçe verip, kadrona dönmek de yasal bir hak. Doçentlik unvanının ne olduğunu bilmeyen, akademik yükselmeyi anlayamayan, daha önce de İl Müdürlüğüm ile hiç bir alakası olmayan çalışmaya atıf yaparak beni eleştiren Sayın Bülbül’ün vekillik yapabilecek zeka kapasitesine sahip olup olmadığını sorguluyorum. Akademiye bu kadar yabancı bir avukatın, hukuk diplomasını hangi üniversiteden hangi şartlarda aldığını da merak ediyorum. Bu derece yetersiz bir aktörün vekil atandığı, memleketim adına üzgünüm. Sayın Bülbül hakkında, asılsız suçlama ile itibarımı zedelemek suçlamasıyla şikayetçi oldum. Kazanacağım tazminatı da eğitim alan gençlerimize bağışlayacağım. Cehaletinin hesabını kamuoyuna, işlediğin suçun hesabını yargıya vereceksin" ifadelerine yer verdi.

ADÜ İletişim Fakültesi’ndeki görevinden Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne atanan Umut Tuncer, genel seçimler öncesinde müdürlükten istifa ederek AK Parti’den Aydın Milletvekili adayı olmuştu.