Aydın’ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda; 8 bin 760 adet doldurulmuş makaron ve muhtelif ürünler ele geçirilirken iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde bulunan işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalarda farklı markalarda; 8 bin 760 adet doldurulmuş makaron, 90 adet nargile kömürü, 8 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ve 390 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. İş yerinin işletmecisi N.S. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.