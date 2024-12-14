Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı ÇEMBER-51 operasyonu kapsamında 32 şahıs yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından iki gün boyunca aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan ÇEMBER-51 operasyonunda; 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 13, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 3, ifadeye yönelik aranan 16 olmak üzere toplamda 32 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında; öldürme suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 2 şahıs, uyuşturucu suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 1 şahıs, cinsel suçlardan 1 şahıs ve diğer suçlardan aranan 23 şahsın bulunduğu öğrenildi.