Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı çalışmalarda 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirilirken, bir şüphelinin de sağlık kuruluşunda yapılan kontrolünde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı çalışmalarda 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirilirken, bir şüphelinin de sağlık kuruluşunda yapılan kontrolünde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen U.A. ve H.D. isimli şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, Koçarlı ilçesinde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen S.İ.’nin de sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.