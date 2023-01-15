Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Söke, Didim, Bozdoğan ve İncirliova ilçesinde bulunan sokak canları için besleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Söke, Didim, Bozdoğan ve İncirliova ilçesinde bulunan sokak canları için besleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ’Jandarmadan Patili Dostlarına Sevgi Eli’ faaliyeti çerçevesinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Jandarma ekipleri besleme faaliyetleri çerçevesinde; Söke, Didim, Bozdoğan ve İncirliova ilçesinde kış aylarının başlaması ile birlikte soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Belirli noktalara mama bırakan ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bölgede gerekli kontrolleri yaparak, vatandaşlara da bilgilendirmelerde bulundu.