Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Bozdoğan ilçesinde bir işletmede yapılan kontrollerde kaçak alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Bozdoğan ilçesinde bir işletmede yapılan kontrollerde kaçak alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan ilçesinde bir şahsa ait işletme içerisinde yapılan kontrolde; kaçak olarak üretildiği tespit edilen 8 adet çeşitli kategorilerde kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.