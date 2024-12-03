3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri engelli bireylerle bir araya geldi.

Jandarma personeli, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulamak amacıyla etkinliğe katılırken, çocuklara Türk bayrağı hediye etti. Bu anlamlı jest, etkinliğe katılan çocuklar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Jandarma yetkilileri, engelli bireylerin yaşamlarına dokunmaya ve onlara destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Hem eğlenceli hem de öğretici anlara sahne oldu olan etkinlikte engelli bireylere keyifli bir gün yaşatıldı.