Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2 günde 41 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün gerçekleştirilen çalışmalarda; 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranan 19 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 2 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 14 şahıs olmak üzere toplamda 41 şahıs yakalandı.

Yakalanan 41 şahıs arasında; uyuşturucu suçundan 6 şahıs, yaralama suçundan 5 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 27 şahsın bulunduğu öğrenildi.