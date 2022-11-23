Aydın-İzmir Otobanı’ndaki Selatin Tüneli içerisinde iki tırın çarpışması sonucu tünel savaş alanına dönerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir Otobanı’ndaki Selatin Tüneli içerisinde iki tırın çarpışması sonucu tünel savaş alanına dönerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı Selatin Tüneli içerisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan İzmir’e gidiş istikametinde seyreden 2 tır henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelin Aydın’dan İzmir’e gidiş yönü trafiğe kapatılırken, kazaya karışan tırların tünelden çıkartılması ile ile ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.