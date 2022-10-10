Türkiye’deki incir üretiminde ilk sırada gelen Aydın’da üretilen kuru incirlerin ihracat yolculuğu başladı.

Türkiye’deki incir üretiminde ilk sırada gelen Aydın’da üretilen kuru incirlerin ihracat yolculuğu başladı.

Türkiye’nin incir alanının yüzde 70’ine karşılık gelen 37 bin 437 hektar incir üretim alanına sahip Aydın’da kuru incirler ihraç edilmeye başlandı. İhracat sezonunun hayırlı olmasını dileyen Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, "İlimizdeki incir alanlarının yaklaşık yüzde 31’inde organik üretim yapılıyor. İncir ağaç varlığımız ise 7 milyonun üzerindedir. Ağırlıkla sarılop çeşidi yetiştiriliyor. İncir, ilimizin ilk coğrafi işaret almış ürünü olmasının yanında, İlimizin AB tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür. 2021 TÜİK verilerine göre, ilimiz ülke üretimimizin yüzde 57’sine karşılık gelen 181 bin tonluk yaş incir üretimiyle ülke sıralamasında ilk sıradadır" dedi.

Aydın’da incirin katma değerini arttırmak amacıyla kurulan 172 adet kuru incir işletmesi ve 166 adet incir deposu bulunduğunu belirten Ökdem, "2022 yılı yeni sezon kuru incir ihracat işlemlerine 16 Eylül tarihinde başlanılmış olup, ihracatı yapılacak kuru incir partilerine bitki sağlık sertifikası ve alıcı ülke talebine göre numune alınarak gıda sağlık sertifikası düzenlenmektedir. Düzenlenen sertifikalar Ticaret Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu ilk yükleme tarihi 7 Ekim’de ihracatı gerçekleştirilmek üzere, 5 Ekim itibariyle firmalara teslim edilmeye başlanmıştır. Bu tarihten sonra da yıl boyunca kuru incir ihracat işlemleri rutin olarak devam edecek" diye konuştu.