İstanbul Venedik Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katılan Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, bürokratlara Aydın İnciri’ni ikram ederek tanıttı.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin davetiyle, İstanbul Venedik Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı. Başkan Maraş, resepsiyon kapsamında İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi.

Organizasyonda Başkan Maraş, Aydın ve İtalya arasındaki ticari ilişkiler ve sanayi iş birlikleri üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirerek, Aydın sanayisinin gelişimi, ihracat potansiyeli ve yatırım fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Maraş daha sonra, Aydın’ın önemli tarımsal değerlerinden biri olan coğrafi işaretli Aydın İnciri’ni, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso’ya ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a takdim etti.

Konu ile ilgili Aydın Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada "Aydın İnciri’nin bu prestijli davette sunulması, yerel değerlerimizin uluslararası alanda tanıtımı açısından büyük önem taşıdı. Aydın Sanayi Odası olarak, sanayimizin gelişimi için uluslararası temaslarımızı artırmaya, Aydınlı sanayicilerimizin rekabet gücünü yükseltmeye ve İlimizin değerlerini dünya sahnesinde tanıtmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.