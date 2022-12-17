Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Aydın İlkokulu’nda tamir ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, incelemelerde bulunarak öğrencileri ziyaret etti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Aydın İlkokulu’nda tamir ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, incelemelerde bulunarak öğrencileri ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın geçtiğimiz aylarda Şuhut’a bağlı Aydın köyü ziyareti esnasında Aydın İlkokulu’nun tadilatının yapılması konusunda talimat vermişti. Şuhut Kaymakamlığı tarafından Aydın İlkokulu’nda tamir ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kaymakam Han, Aydın İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kaymakam Han öğrenciler ile bir süre hasbihal ederek onlarla birlikte güzel bir vakit geçirdi.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.