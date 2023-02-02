Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sitemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularının 28 Şubat 2023 tarihinde sona ereceğini belirterek çiftçileri işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sitemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularının 28 Şubat 2023 tarihinde sona ereceğini belirterek çiftçileri işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Konuyla ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Çiftçi kayıt Sistemi’ne 2023 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçilerimiz ürün güncelleme taleplerini, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden veya ilgili ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunarak yapabileceklerdir. Ürün güncelleme başvuruları 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir. Çiftçilerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.