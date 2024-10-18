Aydın’ın AB Coğrafi işaret tescilli ürünü kestanenin hasadı başlarken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "Aydın kestane üretiminde birinci sırada yer alıyor" dedi.

Kestanede üretim miktarı, alanı ve ağaç varlığı ile Türkiye’de ilk sırada yer alan Aydın’da Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğinde Aydın Vali Yardımcısı İlker Arıkan, İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen, Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürü ve konu uzmanı teknik personel üreticilerle bir araya geldi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İbrahim Altıntaş, "Bereketli topraklarımızda pek çok ürün çeşidi yetiştirilmekle birlikte bunlardan bazıları stratejik öneme sahiptir. Ülkemizin belli bölgelerinde yetiştirilebilen kestane de bu kıymetli ürünlerimizden biridir. Aydın kestanesi, Avrupa Birliği tescilli coğrafi işarete sahiptir ve ilimizin AB tescilli coğrafi işaretli ürünlerinden biridir" dedi.

Üretim miktarları ve bu alanda yapılan çalışmalardan da bahseden İl Müdürü İbrahim Altıntaş kestane üretiminde Aydın’ın Türkiye’de birinci sırada olduğu belirtti. Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon ton kestane üretimi gerçekleştiğini ve 2023 yılında Aydın’da 23 bin ton kestane üretildiğini belirten Altıntaş, "2022 yılı verilerine göre ülkemiz, dünya kestane üretiminde 4. sırada yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl, ülke kestane üretimimiz 71 bin ton olarak gerçekleşmiş, bunun 23 bin tonu ilimizde üretilmiştir. Bu da oransal olarak ülkemizde üretilen 3 ton kestanenin 1 tonunun ilimizde üretildiği anlamına gelmektedir. İlimiz, kestane üretim miktarı, alanı ve ağaç varlığı ile Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır" dedi.

2023 yılında Aydın’dan 2 bin 240 ton kestane ihraç ediğini belirten Altıntaş, "Kestane, organik tarıma uygun bir üründür. İlimizin 79 bin dekar olan toplam kestane üretim alanının geçiş dönemi dahil 21 bin dekarında organik tarım yapılmaktadır. İlimizde kestane ayıklama, boylama ve paketleme yapan 16 tesis, kestane şekeri gibi mamul ürün üreten ise 2 tesis bulunmaktadır. Yapılan zirai karantina kontrolleri neticesinde ilimizden 2023 yılında 2 bin 240 ton kestanenin ihracatına izin verilmiştir. İl Müdürlüğü olarak kestane üretimimizdeki konumumuzu ve iddiamızı sürdürebilmek adına üretici eğitimlerimiz, saha kontrollerimiz devam etmektedir" diye konuştu.

Kestane gal arısıyla mücadele sürüyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş kestane gal arısıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Bu yıl içinde kestane gal arısıyla mücadele çerçevesinde Aydın ve Muğla Orman İşletme Müdürlükleri ile beraber Yalova’dan predatör böcek ’Torymus Sinensis’ temin ederek, Efeler, Eğrikavak ve Nazilli, Yaylapınar mahallelerimizdeki kestane alanlarına salınımını gerçekleştirdik. Orman İşletme Müdürlüklerimizle işbirliği içerisinde ilimizde ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu biyolojik mücadele yöntemiyle, kestane alanlarımızda zararlıyla mücadele konusunda önemli bir adım atılmış oldu" ifadelerini kullandı.

5 bin 900 adet kestane fidanı dağıtıldı

Aydın’da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 5 bin 900 adet kestane fidanı dağıtımının yapıldığını sözlerine ekleyen Altıntaş, "Bu yıl ayrıca ilimizde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında bütçesinin yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığımız hibesi, yüzde 25’i çiftçi katkısı ile karşılanan 5 bin 900 adet kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl da yerel kaynaklarla bu rakamı, daha da yukarı çıkarmayı hedeflemekteyiz" diyerek sözlerini noktaladı.