Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem bölgesinde hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen illerimizden olan Kahramanmaraş ilimizde iş ve işlemlerin devamlılığının sağlanabilmesini için, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden görevlendirilen Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinden oluşan “Hayvan Sağlığı” ekipleri Şap ve LSD aşılaması ile kimliklendirme çalışmalarını dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla desteklemeye devam etmektedirler” denildi.