Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 160 Efeler 1 No’lu Güçlendirilmiş UMKE İstasyonu’ndaki personel iftarına katıldı.

UMKE gönüllülerinden oluşan 160 Efeler 1 No’lu Güçlendirilmiş UMKE İstasyonu’nu ziyaret eden Dr. Esen Şenkul, görevli personeller tarafından gerçekleştirilen iftar programına eşlik etti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem afetinden sonra yaraların el birliğiyle sarılması için gönüllü olarak bölgede yürüttükleri büyük bir gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle bölgeye giden UMKE personelleri nezdinden tüm sağlık personellere teşekkürlerini ileten Şenkul dayanışmanın en güzel örneğinin ortaya konulduğunu ifade etti.

İftar programına Sağlık Hizmetleri Başkan V. Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Burak Görür ve istasyonda görevli personel katıldı.