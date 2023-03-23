Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Sultanhisar İlçe Entegre Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz ay Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Eser Şenkul, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Şenkul, son olarak Sultanhisar İlçe Entegre Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında hastane idarecilerinden sunulan hizmetler ve hastanenin ihtiyaçları hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, personellerimiz ile sohbet ederek, özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.