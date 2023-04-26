Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü’den İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetler hakkında brifing alan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, daha sonra Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve mobil kanser tarama hizmetleri ile ilgili bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Şenkul, personellerle sohbet ederek, özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Müdür Şenkul’a ziyaretinde, halk sağlığı hizmetleri başkanı ile başkan yardımcıları ve ilçe sağlık müdürü eşlik etti.