Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yapımı devam eden 75 yataklı Çine Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Aydın’ın Çine ilçesinde 20 bin metre kare kapalı alana sahip, 75 yatak sayılı, 28 poliklinik, 11 palyatif bakım ve 8 yoğun bakım yataklı kapasiteli Çine Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yüklenici firma yetkililerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Hastane inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Şenkul, nitelikli, konforlu hasta odaları, poliklinikleri ve teknolojiye uygun tıbbi cihazlar ile hastanenin en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması adına çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.