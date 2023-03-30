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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Sabiha Özgeçen Dinçel, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Zafer Zinnur Derin’den bililer aldı. Kurumların birimlerini de tek tek dolaşan Dr. Eser Şenkul personelle de sohbet etti.

Söke’de Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Söke 4 No.lu Ahmet-Ayten Özbaş Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ziyaretleri gerçekleştirildi.

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Sağlık kurumlarında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Şenkul, çalışmaları hakkında bilgi alıyor. Ziyaret turunda Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’a; Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Personel Hizmetleri Başkanları da eşlik ediyor.

Şubat ayı sonunda gerçekleştirilen atamayla Aydın İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Eser Şenkul, ilçelerde sağlık kurumlarını ziyaret ediyor.

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