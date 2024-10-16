Aydın İl Sağlık Müdürlüğü meme kanserine karşı farkındalığı artırmak amacıyla yaptığı paylaşımda, "Kendi kendine meme muayenesi, her kadının evinde kolaylıkla uygulayabileceği bir muayene yöntemidir. Her kadın, 20 yaşından itibaren aylık olarak kendine meme muayenesi yapmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meme kanseri erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık olmasına rağmen, birçok kadın düzenli kontrolleri ve muayeneleri ihmal ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, bu durumun önüne geçmek için yaptığı paylaşımla kadınlara kendi kendine muayene yapmalarının önemini vurguladı. Aİl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı paylaşımda, "Kendi kendine meme muayenesi her kadının evinde kolaylıkla uygulayabileceği bir muayene yöntemidir. Her kadın, 20 yaşından itibaren aylık olarak kendine meme muayenesi yapmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kendi kendine muayene nedir?

Kendi kendine muayene, kadınların meme sağlığını takip edebilmesi için basit ama etkili bir yöntemdir. 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak yapılması gereken bu muayene, anormalliklerin erken tespit edilmesine yardımcı olur.