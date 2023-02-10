Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında deprem bölgesine gönderilen personellerin durumu ve Aydın’a gelecek olan depremzedelerin tedavi süreçleri masaya yatırıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında deprem bölgesine gönderilen personellerin durumu ve Aydın’a gelecek olan depremzedelerin tedavi süreçleri masaya yatırıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, 10 ili etkileyen deprem felaketi başta olmak üzere bölgeye gönderilen sağlık personelleri ve Aydın’a gelecek olan depremzedelerin tedavi süreçleri konularında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Mete Erki başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan merkezli yaşanan deprem afetinin ardından deprem bölgesine yönlendirilen personel durumları, Aydın’da hastanelerindeki oluşturulan boş yatak ve yoğun bakım yatak sayıları, Aydın’a sevk edilecek olan depremzedelerin tedavi süreçleri ve taburculuk sonrası konaklama işlemleri gibi konularda bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mete Erki’nin yanı sıra kamu hastaneleri hizmetleri, sağlık hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri ve destek hizmetleri başkan,bBaşkan yardımcıları, Aydın kamu hastaneleri başhekimleri katıldı.