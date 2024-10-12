Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Dünya Artrit Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda artritle yaşamayı kolaylaştıracak altın kuralları açıkladı.

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapılan açıklamada, sağlıklı beslenme ve ideal vücut ağırlığının korunması gerektiği belirtildi. Müdürlük, eklemlere aşırı yük binmesinin engellenmesi ve uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, belirli aralıklarla mola vermenin ve hareket etmenin artrit yönetiminde önemli rol oynadığı ifade edildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, doktorlar tarafından reçete edilen ilaçların düzenli olarak kullanılması gerektiğini de hatırlatarak, bu önerilere uyulmasının artritle daha sağlıklı bir yaşam sürdürülmesine katkı sağlayacağını vurguladı.