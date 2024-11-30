Aile Hekimliği yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, yeni yönetmelik sayesinde aile hekimliğinin artık daha etkin ve verimli bir hizmet sunacağına dikkat çekti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 30 Ekim 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında açıklama yaptı. Aile hekimliği sisteminin daha etkin ve verimli hale getirilerek hem vatandaşlar hem de aile hekimleri için büyük faydalar sağlayacağına dikkat çekilen açıklamada vatandaşların sağlığa eriştiği ilk kapının, aile hekimi olmasının istendiği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; “Koruyucu Sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yere sahip olan birinci basamak sağlık tesislerimizin yeni değişen mevzuat ile birlikte etkinliği ve verimliliği artırılmak istenilmektedir. Mevcut durumda 4 bin hastaya bir aile hekimi bakarken, yeni mevzuat ile birlikte bu sayı bir aile hekimi için 3 bin 500’e düşürülmüştür. Bu sayede aile hekimimizin hastalarına daha uzun ve daha kaliteli vakit ayırması sağlanacaktır. Yeni mevzuatla vatandaşlarımızın öncelikle aile hekimlerimize başvuru yapması hedeflenmiş, bu sayede 2. ve 3. Basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan yoğun hasta başvurusunun önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yeni yönetmelik ile halkımıza sunulan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Türkiye’de bin kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarı OECD ortalamasının 2.5 kat üstündedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Yeni yönetmelik ile bir hedefimiz de, gereksiz ilaç kullanımını engellemek, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmektir. Aynı zamanda toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlamasının yapılarak özellikle kronik hastalar ve 65 yaş üstü hastaların etkin takibiyle hastalık yükünün azaltılması, 2. ve 3. basamağa başvuru oranlarının düşürülmesi, bununla birlikte halk sağlığının korunması ile sağlık hizmetleri içerisinde aile hekimliğinin işlevselliğinin artırılması hedeflenmektedir. Halk sağlığının korunması adına önemli bir adım atılmasını sağlayacak bu uygulamalarla, aile hekimlerimize ek bir mali yük getirilmeyecek, aksine ek mali destekler sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşımızın sağlığa eriştiği ilk kapının, aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz. Bir kez daha ifade etmek gerekirse aile hekimlerimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler. Bu duygu ve düşüncelerle tüm aile hekimlerimize ve vatandaşlarımıza saygılar sunuyor, Allah’a emanet ediyorum” ifadeleri yer aldı.