Aydın İl Sağlık Müdürlüğü cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ’100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ temalı fotoğraf sergisi açtı.

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde düzenlenen ’100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ resim sergisinin açılışında konuşan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf arşivlerdeki yerini almıştır. Genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesinin bulunduğu sergi de tam 100 yıl sonra bugün, artık imkânsızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkmaktayız. Binalar, teknolojiler, imkânlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir. 100 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen işini aşkla yapan o ruh hiç değişmedi. Fedakarlıktan kaçınmayan, vatan borcudur deyip emek veren o karakter hiç değişmedi. Memleketimizin en uç noktasına dahi şifa götüren o heyecan hiç değişmedi. Genç cumhuriyetimizden bugüne değişen; sağlık sistemimizin imkanları, halkımıza sunduğumuz hizmetin gelişmesi ve ileri teknoloji sağlık tesislerimiz oldu. 100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz! Cumhuriyetimize hayat veriyoruz!" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Şenkul konuşmasının ardından sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. Serginin açılışına İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları, merkez hastane yönetimleri ve müdürlük personeli katıldı.