Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ve beraberindeki heyet, Ahilik Haftası çerçevesinde Aydın Ticaret Odası, Aydın Şoförler Odası ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ve beraberindeki heyet, Ahilik Haftası çerçevesinde Aydın Ticaret Odası, Aydın Şoförler Odası ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

Aydın İl Müftülüğü tarafından ’Ahilik Haftası’ etkinlikleri eçerçevesinde esnaf odalarına yönelik ziyaretler gerçekleştiriliyor. İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay ve Şube Müdürü Hüseyin Hasyılmaz, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Ali Künkçü’yü makamlarında ziyaret etti.

Ziyarette ahilik hakkında değerlendirmelerde bulunan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, ahiliğin Hacı Betaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatı olduğunu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenme olduğunu ve günümüze kadar devam edegelen ahilik geleneğinin Aydın’da da yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yapılan ziyaretlerde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildilirken, başkanlar Müftü Hasan Güneş ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.