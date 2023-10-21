Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde ’Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı’ çerçevesinde Şanlıurfa Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Aydın’ın gezerek tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Şehit Orkun Alp Arslan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda misafir öğrenciler Aydın’daki tarihi ve kültürel mekanlar ile kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Bu çerçevede İl Müftülüğü’nü ziyaret eden öğrenciler İl Müftüsü Hasan Güneş ile bir süre sohbet etti. İl Müftüsü Güneş, "Sevgili öğrenciler öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Sizlerle tanışmaktan ve müftülüğümüzde ağırlamaktan çok memnunuz. Sizlere bu fırsatı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı ile geleceğimizin teminatı sizler, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin farkına vararak, farklı bölgelerin yaşam şartlarını daha yakından tanıyacaksınız. Bu proje çerçevesinde şehrimizdeki öğrenci kardeşlerinizle kardeşlik bağlarınızı geliştirerek yıllarca sürecek dostluklar kuracaksınız. Burada sizleri ağırlayan ve şehrimizi tanıtan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor sizlerde gelecek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Güneş, ziyaret sonunda öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.