Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Ramazan Ayının son teravih namazını tarihi Koçarlı Cihanoğlu Cami’nde kıldırdı.

Aydın İl Müftüsü Güneş, Ramazan ayı boyunca il merkezinde ve ilçelerde bir çok mahalle ve köyü ziyaret etti. Rahmet ayı boyunca ilimizde misafir olan depremzede vatandaşlarla, esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özellikle gençlerle bir arada olmaya gayret eden İl Müftüsü Güneş, son teravih namazında Cihanoğlu Cami’ndeydi. Aydın’ın en eski tarihi yapılarından biri olan Koçarlı Cihanoğlu Camii’nde vaaz edip yatsı ve teravih namazını kıldıran Güneş, "Rabbimiz bizlere bu manevi aylara tekrar kavuştursun, yaptığımız dualarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, verdiğimiz sadakalarımızı kabul eylesin" dedi.