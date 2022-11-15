Aydın’ın Efeler İlçe Müftülüğü tarafından Umurlu Çarşı Camii bünyesinde hazırlanan 4-6 Yaş Kur’an Kursu törenle hizmete açılırken, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Efeler’de Kur’an kursu sayısı 10’a yükseldi" dedi.

Aydın’ın Efeler İlçe Müftülüğü tarafından Umurlu Çarşı Camii bünyesinde hazırlanan 4-6 Yaş Kur’an Kursu törenle hizmete açılırken, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Efeler’de Kur’an kursu sayısı 10’a yükseldi" dedi.

Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Umurlu Çarşı Camii bünyesinde eğitim öğretime hazır hale getirilen 4-6 yaş Kur’an Kursu törenle hizmete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programında konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz kursumuzla birlikte, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Efeler’de açılan Kur’an kursu sayısını 6’ya, ilçe toplamındaki Kur’an kursu sayısını da 10’a yükseltmiş olduk. Çalışmalarımıza aynı özveri ve gayretle devam edeceğiz. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Törene, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, il müdürleri, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.