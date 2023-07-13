Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve bir takım temaslarda bulunmak için gittiği Bozdoğan’da ilçe müftülüğünü ziyaret etti.

Yaz Kur’an Kurslarının açılması dolayasıyla binlerce öğrenci cami ve Kur’an Kurslarında eğitime başladı. İlçelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar ile bir araya gelmek için ziyaretlerde bulunan İl Müftüsü Güneş, bu çerçevede Bozdoğan İlçesini ziyaret etti.

Ziyaretlerine Bozdoğan İlçe Müftülüğü’nden başlayan İl Müftüsü Güneş, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım’dan müftülük çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cami ve Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilerin heyecanına ortak olan Müftü Güneş, minikler ile sohbet edip derslerine eşlik etti. Vatandaşlar ve esnaflar ile de hasbihal eden İl Müftüsü, "Özellikle yaşlıları ziyaret ederek evlatlarımız, vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve devletimiz için dua etmenizi istirham ediyorum" dedi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İlçe ziyaretlerinin devam edeceğini ifade ederek, "Yavrularımız, büyüklerimiz, din görevlilerimiz, esnaflarımız ve halkımızla daha fazla görüşmek için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.