Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 3 farklı başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanan Aydın Lisesi’ni ağırladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 3 farklı başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanan Aydın Lisesi’ni ağırladı.

Aydın Lisesi’nin hazırladığı projelerle başvurusunu yaptığı 3 adet Patent Tasarım Başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi. ’Yenilenebilir Tüketim’, ’Aydın Lisesi Logosu’ ve ’İncir Adam’ patent tasarım başvuruları kabul edilerek Türk Patent ve Marka Kurumunun Resmi Patent Bülteni’nde yayımlandı. Böylece Aydın Lisesi’nin 3 adet patent tasarım başvurusunun tamamının onaylanması ile üçte üç yaparak büyük başarı elde etti.

Aydın Lisesi Okul Müdürü Serkan Akyol ve projeleri başarıyla yürüten okul öğretmenleri ile öğrencileri patent tasarımlarını sunmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’a ziyarette bulundu.

Patent başvuruları hakkında bilgi veren Okul Müdürü Serkan Akyol, "Türkiye’de AB tescilli ilk ürün ve Gaziantep baklavasından sonra ikinci marka Aydın incirinin, ’İncir Adam’ patent tasarımını almanın okul olarak gururunu yaşıyoruz. Dünyada incir denilince de akla Aydın gelmektedir. Buradan yola çıkarak Aydın’ın marka ürünü olan incirin, ’İncir Adam’ patent tasarımı ile incirin bilinirliğinin ve marka değerinin arttırmasının yanı sıra gerek ilimizin gerekse de ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca son zamanlarda önemi gittikçe artan sıfır atık ile ilgili ’Yenilenebilir Tüketim’ ve ’Aydın Lisesi Logo’ patent tasarım başvurumuzun da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmesi ile okulumuz 3 adet patent tasarımına sahip olmuş oldu" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, onaylanan patent tasarımlarının sadece Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü için değil; Aydın hatta Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak özverili çalışmaları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.