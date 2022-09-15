Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluşuyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluşuyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da 12 Eylül Pazartesi günü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk ders zili çaldı. İlk ders zili çalan Aydın’da öğrenciler sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte Aydın genelinde de resmi ve özel 888 okul ve kurumda toplam 15 bin 664 öğretmen ve 185 bin 894 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni dönemin başlamasının ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş okullara bir dizi ziyaretlerde bulundu. Aydın Fen Lisesi, Efeler Tepecik İlk ve Ortaokulu ve Aydın Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret eden İl Müdürü Okumuş, öğrencilerle sohbet ederek öğütlerde bulundu. Öğretmenler odasında okul eğitimcileri ile de bir araya gelerek öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş Aydın Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda yaptığı açıklamada, özel eğitim gereksinimli bireylerin eğitim süreçleri hususunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle son yıllarda yapılan yatırımların oldukça dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, bu okullarda çalışan öğretmenlerin her zaman fedakarlıkla ve büyük bir çabayla eğitim gören çocukları hayata hazırladıklarını ifade ederek teşekkür etti.