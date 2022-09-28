Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke, Nazilli ve Kuyucak ilçesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde, tabanca ve tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke, Nazilli ve Kuyucak ilçesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde, tabanca ve tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesi Reisköy Mahallesi’nde L.B. ve M.B. isimli 2 şüpheli şahsa yönelik ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde köpekleri Ödev ve Dilbas ile yapılan aramalarda 12 bin kilo 357 gram kubar esrar ve 358 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Arıca, Nazilli ilçesi Aksu Mahallesi’nde B.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan bir diğer operasyonda yapılan aramada bir kilo 427 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan Kuyucak ilçesi Fatih Mahallesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu E.D. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7,65 çapında tabanca, 2 adet şarjör, ve 6 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.