Uzun yıllar profesyonel liglerde futbol hakemliği ve gözlemciliği yapan Erbay Aldemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan sınavda en yüksek puanı alarak Aydın İl Hakem Kurulu Başkanı oldu.

MHK, Aydın’da yeni sezon öncesi Aydın İl Hakem Kurulu başkanını belirlemek için adayları sınava tabii tuttu. Yapılan mülakatta Mevcut Başkan Mücahit Tatar’ın yanı sıra, Erbay Aldemir, Mehmet Çevirgen ve Murat Altıntaş ter döktü. Yazılı, sözlü ve psikoteknik imtihanların sonucunda en yüksek puanı alan Erbay Aldemir, Aydın İl Hakem Kurulu Başkanı oldu. Öte yandan, halen A Klasmanı Gözlemciliği yapan Aldemir’in önümüzdeki günlerde il hakem kurulu yönetimini belirlemesi bekleniyor.