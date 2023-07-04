Önemli ihraç ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Aydın için İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda bir araya gelecek olan kurmaylar, bir yandan Aydın’da yapılan çalışmaları bir yandan da 2024 yılı yatırım tekliflerini değerlendirecek.

Aydın’da kurumlar arası yapılan çalışmaların ve yatırımların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 3. dönem toplantısı gerçekleştirilecek. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katılımıyla 10 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’de Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda yapılacak. Aydın için bir araya gelinecek toplantıda 2. dönemin değerlendirmesi yapılırken, 2024 yılına teklif edilecek yatırımlar, İzleme ve Koordinasyon çalışmaları, uygulamada karşılaşılan sorun ve darboğazlar görüşülecek.

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılacak olan toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlar, yatırım bölge ve il müdürleri, ilçe belediye başkanları, meslek kuruluşları, odalar ve sivil toplum kuruluşları katılacak.